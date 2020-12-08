لبنان

إجراءات قبل 72 ساعة

Lebanon 24
08-12-2020 | 00:40
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اتّخذت المطاحن إجراءات قبل 72 ساعة من تحديد موعد الاجتماع المخصص للبحث في رفع الدعم، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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