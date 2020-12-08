لبنان

عون يؤكّد على وحدة المعايير ومواصفات الشخصيات

Lebanon 24
08-12-2020 | 00:59
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ذكرت مصادر عبر "اللواء" أنه "تم خلال اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري التداول بأسماء مرشحة للحكومة وببعض الوزارات وطرحت فكرة توزيع تعديل في بعض الحقائب وليس السيادية كحقيبة التربية والطاقة وتم التداول ببعض الأسماء لكن ليس بشكل نهائي إذ لم يحمل تصورا كاملا لأن حزب الله لم يسلمه أسماء بعد".
وأفيد أنه "تم تقديم اقتراحات في حين أكد رئيس الجمهورية على وحدة المعايير ومواصفات الشخصيات".

كما علم أن "اللقاء المرتقب بينهما يستكمل البحث في الملف الحكومي وستكون المهلة الفاصلة عن لقاء الأربعاء فرصة لمشاورات يجريها رئيس الجمهورية وكذلك الرئيس المكلف الذي قد يحمل معه ما تبقى من أسماء لكن لا يعني أن هناك ولادة للحكومة هذا الأربعاء إنما تحضير للحكومة إذا قام اتفاق بينهما".
المصدر: اللواء
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