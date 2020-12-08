انتعاش الملف الحكومي.. والمباحثات عملية شدّ حبال

كشفت مصادر سياسية متابعة، أمس، انه "تم البحث في مسودة حكومية من 18 وزيرا حملها معه الحريري، من المرجّح ان يؤسس لمرحلة تفاوض جديدة بين الفريقين"، لافتة إلى أن "المباحثات لن تكون سهلة، بل اشبه بعملية شد حبال بين الطرفين".وقالت المصادر إن "جولة الكباش الجديدة يريد من خلالها اللاعبون كلّهم القول للمجتمع الدولي، وفرنسا خصوصا، عشية زيارة رئيسها ايمانويل ماكرون بيروت خلال اسبوعين، إنهم يعملون فعلا للتشكيل وللتوصل الى حلول وسط حكوميا، وذلك بعد ان باتت التنبيهات من الاسوأ اقتصاديا وماليا، تسقط من كل حدب وصوب خارجي، في حين تحضر الازمة اللبنانية على كل طاولة تضم قادة دوليين في الخارج وآخرها لقاء الرئيس الفرنسي برئيس الجمهورية المصرية عبدالفتاح السيسي أمس".