لم يقدم نائب ورئيس حزب على أي لفتة في ذكرى ميلاد زعيم راحل، أكان بموقف أو تغريدة، ما يؤكد على حجم الخلاف والانقسام بينه وبين زعيم آخر في الطائفة عينها وخصوصاً في هذه المرحلة.