لبنان

غياب مدوي

Lebanon 24
08-12-2020 | 04:15
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يلاحظ الغياب المدوي لنواب سابقين منتمين إلى حزب مسيحي عريق كان يعوّل عليهم من خلال مواقفهم السياسية الصاخبة، وسط تساؤلات عن سر هذا الغياب
المصدر: النهار
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