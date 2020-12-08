طرد تلامذة

عمد احد مديري المدارس الكبيرة في العاصمة الى ابلاغ ذوي تلامذة بنقل ابنائهم الى مدارس اخرى بعدما امتنع بعضهم عن الاستجابة لطلب الحضور الالزامي الى المدرسة لظروف عائلية خاصة