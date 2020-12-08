لبنان

طرد تلامذة

Lebanon 24
08-12-2020 | 04:15
A-
A+
Doc-P-772914-637430018300842389.jpg
Doc-P-772914-637430018300842389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمد احد مديري المدارس الكبيرة في العاصمة الى ابلاغ ذوي تلامذة بنقل ابنائهم الى مدارس اخرى بعدما امتنع بعضهم عن الاستجابة لطلب الحضور الالزامي الى المدرسة لظروف عائلية خاصة
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
وزير التربية يدعو المدارس الرسمية والخاصة إلى التزام المعايير والضوابط التي نص عليها القرار ٤٦٣ وبالتالي اقتصار التدريس المدمج على تلامذة الصف التاسع الأساسي (البروفيه) والصفين الثاني والثالث الثانوي
lebanon 24
08/12/2020 06:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
خلية الأزمة في فنيدق اطلعت على التدابير المدارس الرسمية للحد من الاختلاط
lebanon 24
08/12/2020 06:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
درويش: معظم المدارس الرسمية في طرابلس لم تتلق تجهيزات لبداية العام الدراسي
lebanon 24
08/12/2020 06:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن: لدفع مستحقات المدارس الرسمية واستثنائها من قرار وقف التعاقد
lebanon 24
08/12/2020 06:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24

المدارس

المدارس الرسمية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2020-12-08
06:28 | 2020-12-08
06:24 | 2020-12-08
06:22 | 2020-12-08
06:22 | 2020-12-08
06:19 | 2020-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website