مصالحات تلفزيونية

تعمل جهة رئاسية على اجراء مصالحة مع احدى المحطات التلفزيونية الفاعلة بعد تسوية العلاقة مع محطتين اخريين كانت اخر خطواتها لقاء برئيس مجلس الادارة بعد انقطاع طويل