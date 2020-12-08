لبنان

مصالحات تلفزيونية

Lebanon 24
08-12-2020 | 04:15
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تعمل جهة رئاسية على اجراء مصالحة مع احدى المحطات التلفزيونية الفاعلة بعد تسوية العلاقة مع محطتين اخريين كانت اخر خطواتها لقاء برئيس مجلس الادارة بعد انقطاع طويل
 
المصدر: النهار
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