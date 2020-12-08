لبنان

اجتماع لمعارضين

Lebanon 24
08-12-2020 | 04:29
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يُنتظر أن تعقد مجموعة من العونيين المعارضين لرئيس "التيار الوطني" جبران باسيل اجتماعاً موسعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد خريطة طريق المرحلة المقبلة.
المصدر: نداء الوطن
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