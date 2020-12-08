لبنان

بديل عن الحريري

Lebanon 24
08-12-2020 | 04:34
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تحاول قوة سياسية فاعلة البحث عن أسماء بديلة جاهزة لترؤس الحكومة في حال تمكنت الضغوط التعطيلية من دفع الرئيس سعد الحريري للاعتذار عن التكليف.
المصدر: نداء الوطن
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أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن لا جديد على صعيد ملف تأليف الحكومة باستثناء الكلام عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا لتقديم لائحة أو مسودة حكومية بالأسماء والتوزيع
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