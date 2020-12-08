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لبنان
بديل عن الحريري
Lebanon 24
08-12-2020
|
04:34
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تحاول قوة سياسية فاعلة البحث عن أسماء بديلة جاهزة لترؤس الحكومة في حال تمكنت الضغوط التعطيلية من دفع الرئيس سعد الحريري للاعتذار عن التكليف.
المصدر: نداء الوطن
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