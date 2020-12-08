23
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
خفض الدعم.. زيادة التقنين وارتفاع بسعر البنزين والدواء للسوق السوداء
Lebanon 24
08-12-2020
|
06:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت صحيفة "الأخبار": " عادت الاحتجاجات الى الشارع، ليس اعتراضاً على فرض ضريبة بقيمة 6 دولارات شهرياً على خدمة «واتساب»، بل لأسباب جوهرية تتعلق بتأمين لقمة الخبز والسلع الأساسية لضمان أقل متطلبات العيش. حصل ذلك في ظل انعقاد اجتماع وزاري في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لمتابعة ملف الدعم، بحضور وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والصناعة والزراعة والطاقة والشؤون الاجتماعية، الى جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. المجتمعون عرضوا خطط وزاراتهم لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم، على أن تستكمل الاجتماعات اليوم في إطار ورش عمل تفصيلية يرأسها كل وزير مع القطاعات المعنية في نطاق عمل وزارته. ما جرى كان يفترض أن يحصل أقله منذ بداية العام وفي ظل حكومة فاعلة لا حكومة تصريف أعمال تنتظر تأليف حكومة جديدة لتحمل مسؤولية هذا القرار. فالواقع أن الوزراء المعنيين استقالوا من مهامهم قبل دخول مجلس الوزراء في فترة تصريف الأعمال، ولم يقم أكثرهم بأقل الواجبات المترتبة عليه، فيما يسارعون اليوم الى استنباط أفكار عشوائية بعد حديث سلامة عن إمكان الإبقاء على الدعم لفترة شهرين فقط. ثمة خيارات بديلة بالطبع، كاتفاقيات مع دول لتأمين السلع بأسعار منخفضة، ويأتي العرض العراقي لمدّ لبنان بالنفط في هذا الإطار، لكن السلطة السياسية التي جلست تنتظر الانهيار، تتصرف وكأن خيارها الأوحد هو رفع الدعم بشكل كامل. وفي ظل أزمة لبنان الاقتصادية والمالية والنقدية، سيتسبب إجراء مماثل بانفجار اجتماعي غير مسبوق، خصوصاً بعد تدني الحد الأدنى للأجور في غضون أشهر من 450 دولاراً شهرياً، الى أقل من 83 دولاراً، وهو مرشح للانهيار أكثر. أحد لم يلتفت الى أحوال العمال والأسر، خصوصاً بعد الأزمة المضاعفة التي أتت بها جائحة كورونا من جراء فرض حجر كامل لأسابيع. وذلك إن دلّ على شيء، فعلى عمق الانهيار المتغلغل في مؤسسات الدولة وغياب السياسات الاقتصادية – الاجتماعية، وعلى إلقاء مصير شعب كامل بيد شخص واحد هو حاكم المصرف المركزي. وقد قرر الأخير قطع الدعم عن المواد الأساسية كالأدوية والقمح والمازوت والبنزين والكهرباء، وما على الفقراء الا أن يموتوا جوعاً وعطشاً وبرداً ومرضاً، بذريعة الدفاع عمّا تبقى من دولارات المودعين، علماً بأن سلامة نفسه أكد قبل أيام، في مقابلة مع قناة «العربية الحدث»، أن المودعين لن يحصلوا على ودائعهم بالدولار. من هذا المنطلق جرى الحديث خلال اجتماع أمس في السراي عن تخفيض ساعات التغذية بالكهرباء على قلتها، بدلاً من رفع دعم الكهرباء عمن يستهلكون عدداً كبيراً من الأمبيرات لتغذية قصورهم ومنازلهم الفارهة على حساب أموال الشعب اللبناني. وهؤلاء غالبيتهم من رجال الأعمال والوزراء والنواب والمسؤولين الذين يجلسون اليوم حول الطاولة لمناقشة «ترشيد الدعم».
وجرى البحث في اقتراح لحصر الدعم بأقل من 50 صنفاً من الأدوية (الأمراض المزمنة والمستعصية)، على أن يخفض الدعم على أدوية من 1515 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة للدولار (الدواء الذي كان سعره نحو 15 ألف ليرة، سيصبح سعره 39 ألف ليرة). أما باقي الأدوية، فستترك لسعر الدولار في السوق السوداء!
وبالنسبة إلى المحروقات، يجري البحث في اقتراح خفض الدعم على البنزين إلى حدود 60 في المئة، ما يؤدي إلى زيادة سعر الصفيحة إلى نحو 40 ألف ليرة، مع الإبقاء على دعم المازوت كما هو اليوم.
كذلك تم التطرق الى تخفيض كمية الطحين المدعوم لتقتصر فقط على ربطة الخبز، ما يعني أن وزارة الاقتصاد والمسؤولين فيها عن هذا الملف بالذات، كانوا على علم بهدر الطحين المدعوم على منتجات غير ضرورية ولا تحقق سوى أرباح مضاعفة لأصحاب الأفران، لكنهم غضّوا النظر عن ذلك الى أن اقترب الاحتياطي من النفاد". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء
Lebanon 24
محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء
22:19 | 2020-12-07
07/12/2020 10:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع الاحتجاجات.. إليكم سعر الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
على وقع الاحتجاجات.. إليكم سعر الدولار في السوق السوداء
22:26 | 2020-12-07
07/12/2020 10:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه مبكر.. الدولار الأميركي "الخاسر الأكبر" في 2021
Lebanon 24
تنبيه مبكر.. الدولار الأميركي "الخاسر الأكبر" في 2021
17:10 | 2020-12-07
07/12/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن يستطيع الفقير شراء المنقوشة".. هل رفع الدّعم عن الطحين؟!
Lebanon 24
"لن يستطيع الفقير شراء المنقوشة".. هل رفع الدّعم عن الطحين؟!
12:34 | 2020-12-07
07/12/2020 12:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية مسلسل "الهيبة" مفتوحة.. ومصير نمر السعيد بدأ يتكشّف
Lebanon 24
نهاية مسلسل "الهيبة" مفتوحة.. ومصير نمر السعيد بدأ يتكشّف
15:00 | 2020-12-07
07/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:08 | 2020-12-08
الجيش يوزع الكمامات على طريق ضهر البيدر وزحمة سير خانقة
11:00 | 2020-12-08
كمين ومداهمة في برج حمود والبوشرية أسفرا عن توقيف نشال نفّذ أكثر من 30 عملية سرقة
11:00 | 2020-12-08
فخامة الرئيس... مخالفة الدستور ليست مزحة
10:43 | 2020-12-08
"مصلحة الليطاني" تزيل تعدياً جديداً على الأملاك النهرية
10:40 | 2020-12-08
وفد عشائر عرب خلده زار قائد الجيش
10:28 | 2020-12-08
توقيف شخص باشكال في صديقين
فيديو
بكرسي متحرّك.. ثعلب مشلول يستعيد قدرته على المشي! (فيديو)
Lebanon 24
بكرسي متحرّك.. ثعلب مشلول يستعيد قدرته على المشي! (فيديو)
21:00 | 2020-12-07
08/12/2020 11:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2020-12-07
08/12/2020 11:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي بالمنامة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي بالمنامة.. شاهدوا الفيديو
11:48 | 2020-12-07
08/12/2020 11:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact