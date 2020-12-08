المجلس الأعلى للدفاع من عِدّة شغل ملء الفراغ!

كتب نقولا ناصيف في "الأخبار": أثار التئام المجلس الاعلى للدفاع سجالاً لم يحتج الى ان يمت اليه بصلة حيال جدول اعماله وقراراته. توسّع كي يصوّر المجلس الاعلى يحل محل مجلس الوزراء المتعذر التئامه بسبب استقالة الحكومة، واقتصار دورها على التصريف الضيق والمحدود للاعمال

في حصيلة ما خلص اليه اجتماع المجلس الاعلى للدفاع قبل خمسة ايام (3 كانون الاول)، الطلب من ثلاثة وزراء، اثنان عضوان فيه، اتخاذ تدابير محددة تتعلق بشؤون يومية. ليس لأي من هذه بُعد او وظيفة سياسية كما لو انها قرارات يقتصر اتخاذها على مجلس الوزراء. بل لا تحتاج بالضرورة الى كليهما.

مع انها ليست المرة الاولى يجتمع المجلس الاعلى للدفاع منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في 10 آب، ولا المرة الاولى في ظل تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة منذ 22 تشرين الاول، وكانت جلسته الاخيرة في 10 تشرين الثاني اعلنت الاقفال العام في البلاد اسبوعين من جراء تفاقم جائحة كورونا، الا ان توقيت السجال والمآخذ السلبية بدوا مرتبطين بتأخير تأليف الحكومة اكثر منهما بصواب انعقاد الجلسة. لم تصدر عنها سوى اجراءات عادية. وحده يدخل في الاختصاص الحصري للمجلس، قرار تمديد التعبئة العامة ثلاثة اشهر تنتهي في آخر آذار من السنة الجديدة.

بضعة معطيات احاطت بجلسة 3 كانون الاول:

اولها، ان نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع الذي هو رئيس الحكومة المستقيلة، صاحب الدعوة الى الجلسة في اليوم السابق لانعقادها. لأن اختصاص توجيهها لرئيس الجمهورية رئيس المجلس، خابره دياب وتمنى عليه انعقاد المجلس للبحث في اجراءات امن الاعياد في الاسابيع الثلاثة المقبلة، وإزالة المستوعبات الـ49 في مرفأ بيروت، وتخزين المواد الاشعاعية الملوثة في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية. استجاب الرئيس كي يخلص المجلس الى تمديد التعبئة بعد الاستماع الى تقارير قادة الاسلاك العسكرية والامنية واتخاذ الاجراءات المطلوبة.

ثانيها، مع انه اعتاد الادلاء بكلمة في مطلع كل جلسة للمجلس الاعلى، شأن ما يفعل في مجلس الوزراء، بيد ان اللافت في جلسة 3 كانون الاول ان رئيس الجمهورية لم يكتفِ بتلاوته هو قرارات المجلس الاعلى، وهي المرة الاولى، بل حرص على تأكيد ضرورة المتابعة الاستثنائية للمرحلة الحالية واتخاذ قرارات، والتوسّع قليلاً في تصريف اعمال الحكومة المستقيلة الى موعد تأليف حكومة جديدة. لم يكن دياب المقصود المباشر بالرسالة هذه، بل اولئك المعنيون بالتكليف والتأليف في آن واحد، الذين يربطون تأخر تشكيلها بما يُصوّرونه الشروط المتصلبة لعون حيالها، في حين ان تانغو التأليف عالق على قدم المساواة بين راقصيْ المهمة: رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

ما توخاه رئيس الجمهورية من عبارته غير المألوفة في جلسة المجلس الاعلى، المتعمدة في الاصل، المرتجلة غير الواردة في الكلمة المكتوبة كي يصل صداها، هو ان المماطلة في تسليمه مسودة جدية للحكومة متوخية اهدار الوقت وانتظار ما لن يأتي، لن يحول دون اصراره على اضطلاع الحكومة المستقيلة بما يقتضي ان تفعل.

ثالثها، لا تُعقد جلسة للمجلس الاعلى لا تتخذ فيها قرارات - وإن عُدّت توصيات - او اجراءات، الا انها تبقى طي الكتمان وسرّية. لو لم يصر الى الافصاح عن قرارات الجلسة الاخيرة لما اندلع سجال من حولها. إصرار الرئيس على الكشف عن القرارات تجاوز مرام السجال كي يوجه الرسالة الفعلية الى المستَفَزّين.

رابعها، ليس خافياً ان دياب يرفض اجتماع مجلس وزراء حكومة مستقيلة لأسباب شتى:

منها، ان استقالته وتكليف خلف له باقتراع غالبية نيابية عملاً بالمادة 53 من الدستور ما عنى قبول الاستقالة وإن لم يصدر مرسومها بعد، قد قطعا الطريق نهائياً على اي تعويم للحكومة المستقيلة او عودة رئيسها عن استقالته. وهو تالياً امام امر واقع يصعب تجاوزه.

منها ايضاً ان عودة مجلس وزراء حكومة مستقيلة الى الانعقاد بنصابه الدستوري، من شأنه ارباك دياب في الشارع السنّي المُحرَّض بعدّة شغل الرئيس المكلف - مع ان الرجل لا يمت اليه بصلة - ويُحسَب اي انعقاد للحكومة على انه استهداف للرئيس المكلف، وممارسة ضغوط عليه لحمله على الاعتذار او وضع العراقيل في طريقه. سيُفسَّر التئام الحكومة ايضاً على انه رضوخ لإرادة رئيس الجمهورية الذي يميل الى هذا الخيار.

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