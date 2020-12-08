معدّاتها لا تصلح للعناية الفائقة.. ما لا تعرفونه عن المستشفيات الميدانية في لبنان

كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "معدّاتها لا تصلح للعناية الفائقة: المُستشفيات الميدانية "جاهزة"... مع وقف التنفيذ": "نحو خمسة ملايين دولار أميركي، تُقدّر الكلفة التشغيلية للمُستشفيين الميدانيين اللذين قدّمتهما دولة قطر هبة لمساعدة لبنان على كبح وباء كورونا الذي وصل إجمالي ضحاياه، أمس، إلى 1115، مع إعلان وزارة الصحة 16 وفاة جديدة. ومع الاعلان عن 984 إصابة (18 وافدة) يرتفع عدد المُصابين الفعليين إلى أكثر من 48 ألفاً، 946 منهم يُقيمون في المُستشفيات، بينهم 385 في حال حرجة، فيما يعود العدد الذي يقل عن المعدل المعتاد للإصابات اليومية إلى انخفاض معدلات الفحوصات لإقفال كثير من المختبرات أبوابه أيام الآحاد.حتى الأسبوع الماضي، كانت تقديرات وزارة الصحة تُشير إلى وجود 90 سريراً للعناية الفائقة فقط شاغرة، في سياق يوحي باشتداد الضغط على القطاع الصحي والاقتراب من السيناريو الأسوأ، حيث اللجوء إلى «المُفاضلة» بين المرضى وانتقاء «الأوْلى» منهم، ما يعني تالياً اشتداد الحاجة إلى الأسرّة الإضافية.قبل نحو شهر، في 11 تشرين الثاني الماضي، وصلت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية تحملان مُستشفيين ميدانيين لمنطقتي صور وطرابلس سعة كل منهما 500 سرير، بهدف «دعم جهود الدولة اللبنانية في مكافحة فيروس كورونا ولسدّ النقص في المُستشفيات»، على أن يكونا تحت إشراف وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الجيش. وبسبب التأخير في إنشاء المستشفى الميداني في طرابلس، لبّى العشرات أمس دعوة إلى التظاهر أمام وزارة الصحة «استنكاراً للمُماطلة في تركيب المُستشفى الميداني (...) والانحياز السياسي للوزير وتفضيله تركيب المُستشفى في صور دون تركيبه في طرابلس».وزير الصحة حمد حسن، من جهته، نفى أن يكون المُستشفى الميداني في صور قد بوشر تشغيله، وأوضح الأسباب التي حالت دون تركيب المُستشفيين حتى الآن، إذ «إن التجهيزات التي وصلت لا يمكن أن تؤدي إلى إنشاء مُستشفى، وهي عبارة عن أسرة عادية غير صالحة للعناية الفائقة، يُمكن استخدامها في حال تفاقم الوضع جدّاً». وأشار إلى أنه «أمام خيارين: إمّا طلب تجهيزات متخصصة كي يصبح المُستشفيان ملائمين لحاجاتنا، أو إنشاؤهما كما هما ما يجعلهما عرضة للتلف». وأوضح أن الوزارة طلبت تمويلاً لكل التجهيزات اللازمة من البنك الدولي عبر منظّمة الصحة العالمية، «لكن البنك الدولي لم يتجاوب بعد». وبحسب حسن، فإنّ كلفة التجهيزات المطلوبة ليصبح المُستشفيان مجهزين لاستقبال مرضى العناية الفائقة تصل إلى 5 ملايين دولار، فضلاً عن «الكلفة التشغيلية وكلفة الطواقم الطبية". لقراءة المقال كاملاً