خطة سير الضاحية.. تنفيذها فجّر اختناقات مرورية وغضباً شعبياً

كتبت رحيل دندش في "الأخبار": أراد اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية من إطلاق المرحلة الثانية من «خطة السير 2020»، أخيراً، التخفيف من «أزمة السير المزمنة»، ففجّر تنفيذها اختناقات مرورية وغضباً شعبياً وحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد خطة «تحتاج الى شوارع واسعة ومستديرات كبيرة»، و«من المؤكد أن واضعيها لا يعرفون الضاحية».

المرحلة الثانية من الخطة التي أعدّتها شركة «خطيب وعلمي»، تشمل خط الغبيري - حارة حريك - برج البراجنة، والطرقات الفرعية بين خطّي الحارة شرقاً وبئر العبد غرباً، بعدما تحول كل منهما إلى خط سير باتجاه واحد. وبحسب المعترضين، فإن تحويل خطي حارة حريك وبئر العبد في اتجاه واحد يصبّ الضغط كله على الطرقات الفرعية الواقعة بينهما، وهي طرقات ضيقة ومعظم مبانيها غير مزودة بمواقف للسيارات، ما يؤدي الى اختناق شديد، فيما كان الأجدى استصلاح بعض الطرقات وتصغير بعض المستديرات التي تضيّق الشوارع وتسبب الاختناقات المرورية، ومنها ذاك المستحدث أمام «مسجد الحسنين» في حارة حريك.

الاتحاد أكّد أن الخطة استندت الى «أعلى المعايير العالمية»، لافتاً إلى أن «أي مشروع تطويري إنمائي على هذا المستوى لا يمكن تقييمه بناءً على جزء منه». وأضاف في بيان أنه «ربما بات على المواطن أن يسلك طريقاً أطول، لكن ذلك لا شك سيخفف من الضغط على الطرقات، والهدف تأمين الانسيابية الأمثل على هذه الطرقات والتخفيف من الاختناق المروري».