لبنان

اتجاه للحل

Lebanon 24
08-12-2020 | 06:14
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كتبت "الأنباء" الالكترونية: مرجع نيابي على خط كباش بخلفية سياسية حول امتياز مناطقي واتجاه للحل.

المصدر: الأنباء الالكترونية
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