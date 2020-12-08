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لبنان
اتجاه للحل
Lebanon 24
08-12-2020
|
06:14
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كتبت "الأنباء" الالكترونية:
مرجع نيابي على خط كباش بخلفية سياسية حول امتياز مناطقي واتجاه للحل
.
المصدر: الأنباء الالكترونية
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