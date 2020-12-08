إجراءات حاسمة بحّق اللبنانيين من الممكن أن يعاد النظر فيها مطلع السنة الجديدة!

تبلغ أحد المسؤولين من دبلوماسي بارز بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بلاده وشملت اللبنانيين هي حاسمة لكن من الممكن أن يعاد النظر فيها مطلع السنة الجديدة، وفق ما أفادت "الجمهورية".

