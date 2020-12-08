لبنان

إجراءات حاسمة بحّق اللبنانيين من الممكن أن يعاد النظر فيها مطلع السنة الجديدة!

Lebanon 24
08-12-2020 | 06:37
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تبلغ أحد المسؤولين من دبلوماسي بارز بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بلاده وشملت اللبنانيين هي حاسمة لكن من الممكن أن يعاد النظر فيها مطلع السنة الجديدة، وفق ما أفادت "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
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