لبنان بين "ولدنة مراهقين وحكمة مجانين"

أرسلت شخصية سياسية رسالة الى أحد كبار المسؤولين متصلة بأحد الإستحقاقات، ختمها بالقول: «مع الأسف صار البلد معلّق بين «ولدنة» مراهقين و»حكمة» مجانين»، بحسب "الجمهورية".