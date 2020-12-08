سؤال لنائب حول التدقيق

سأل سياسي بارز نائباً في تيار سياسي: لا أحد ضد التدقيق الجنائي ولكن لماذا تصرّون على حصر هذا التدقيق فقط في الأماكن التي تعتبرونها لخصومكم؟، بحسب ما أفادت "الجمهورية".

