لبنان

سؤال لنائب حول التدقيق

Lebanon 24
08-12-2020 | 06:45
A-
A+
Doc-P-772948-637430068267501314.jpg
Doc-P-772948-637430068267501314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سأل سياسي بارز نائباً في تيار سياسي: لا أحد ضد التدقيق الجنائي ولكن لماذا تصرّون على حصر هذا التدقيق فقط في الأماكن التي تعتبرونها لخصومكم؟، بحسب ما أفادت "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
مواضيع ذات صلة
النائب عدوان من المجلس: موضوع التدقيق الجنائي لم يبدأ اليوم ولم يكن منذ أشهر مع حكومة دياب وكـ"قوات لبنانية" منذ عام 2017 في المجلس النيابي طالبنا بأن تشَكل لجنة تحقيق برلمانية لأن مسار الأمور في مصرف لبنان وفي مالية الدولة ذاهب نحو الانهيار
lebanon 24
08/12/2020 11:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس عبر "الجديد": التدقيق الجنائي في لبنان فيه شبهة سياسية
lebanon 24
08/12/2020 11:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مثول نقيب الصرافين محمود مراد أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون ومغادرته بعد الإدلاء بإفادته في ملف الصرافين وقضية التلاعب بالدولار المدعوم من مصرف لبنان (الجديد)
lebanon 24
08/12/2020 11:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل وفداً نيابياً أوروبياً ضمّ النائبين الفرنسيين تييري مارياني وجان لين لاكابيل للاطلاع على الوضع في لبنان وسبل التعاون القائم مع الاتحاد الاوروبي
lebanon 24
08/12/2020 11:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب

التدقيق الجنائي

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:08 | 2020-12-08
11:00 | 2020-12-08
11:00 | 2020-12-08
10:43 | 2020-12-08
10:40 | 2020-12-08
10:28 | 2020-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website