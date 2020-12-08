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لبنان
سؤال لنائب حول التدقيق
Lebanon 24
08-12-2020
|
06:45
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سأل سياسي بارز نائباً في تيار سياسي: لا أحد ضد التدقيق الجنائي ولكن لماذا تصرّون على حصر هذا التدقيق فقط في الأماكن التي تعتبرونها لخصومكم؟، بحسب ما أفادت "الجمهورية".
المصدر: الجمهورية
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التدقيق الجنائي
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