رصاص وقنبلة فجراً في طرابلس

شهدت طرابلس فجر اليوم الثلاثاء اطلاق رشقات نارية متفرقة في عدة شوارع من المدينة تبعها القاء قنبلة في محيط مجرى نهر ابو علي من دون معرفة الاسباب، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.