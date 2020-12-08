جعجع: لا إصلاحات ترجى مع المجموعة الحاكمة الحاليّة

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب شوقي الدكاش، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، مستشار رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" لشؤون العلاقات الخارجيّة إيلي خوري ومعاون الأمين العام للحزب د. وسام راجي. وقد تباحث المجتمعون في الشؤون الاجتماعيّة والإنسانيّة في لبنان، على أثر الأزمة الإقتصاديّة – الماليّة الخانقة التي تمرّ بها البلاد وانفجار مرفأ بيروت.

وشدد جعجع أمام المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان على أن لا إصلاحات ترجى مع المجموعة الحاكمة الحاليّة، لذا الأمر الوحيد المفيد في هذه الأيام هو العمل على تأمين المزيد من المساعدات الإنسانيّة المباشرة للبنانيين، باعتبار أن أكثر من نصف الشعب اللبناني بات في حالة فقر. وقد وعدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ببذل كل جهد ممكن على هذا الصعيد.