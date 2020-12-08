بلدية مشحا: تسجيل إصابة جديدة

أعلنت بلدية مشحا في بيان، إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا وهو الآن قيد الحجر المنزلي، وبذلك أصبح العدد الإجمالي للمصابين في البلدة 11 إصابة وهم يلتزمون الحجر المنزلي بمتابعة من قبل البلدية.



وطلبت من المخالطين المباشرين الالتزام التام بالحجر.