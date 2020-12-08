سفارة غربية في بيروت تنتقل إلى عمّان

علم "لبنان24" أن إحدى السفارات الغربية الكبرى في بيروت نقلت معظم أعمالها إلى العاصمة الأردنية عمّان، بعدما صرفت ثمانين في المئة من موظفيها من العمل وابقت على خمس الموظفين فقط. وقد أعطت الموظفين المصروفين كامل تعويضاتهم بالدولار الطازج، علمًا أن رواتب هؤلاء كانت بالدولار الأميركي.