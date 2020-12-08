جميع الطرقات سالكة في طرابلس.. وزحمة سير (صور)

بعد ان تم قطع معظم الطرقات مساء امس الاثنين في طرابلس وضواحيها بالاضافة للاوتوستراد باتجاه عكار، اعيد فتح جميع الطرقات فجراً حيث اصبحت سالكة منذ الصباح، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وتشهد الطرقات الداخلية في طرابلس زحمة سير اعتيادية كما كل يوم في ظل غياب الحلول العملية لمعالجة هذه الازمة.كما يشهد اوتوستراد طرابلس عكار عند بلدات المنية والبداوي زحمة سير ايضاً.