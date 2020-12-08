لبنان

تسرق الأجنبيات مع زوجها وشقيقها ورسالة حماتها تفضحهم

سمر يموت

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Lebanon 24
08-12-2020 | 09:31
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امتهنت "ف.ص" السرقة بمساعدة شقيقها وزوجها الذي كان يتولى قيادة السيارة، وكانت آخر أعمالهم سرقة عاملتين أجنبيتين قبل أن تُطبق عليهم الأجهزة الأمنية وتفضحهم رسالة حماتها.

 

المدعى عليهم "ع.ز" و"ف.ص"(زوجته) وشقيقها "حسين.ص" يمتهنون سرقة العاملات من الجنسيات الأجنبية وخصوصا السريلنكيات منهن، وأنه في محلة الحازمية وفيما كانوا يتجوّلون على متن سيارة نوع كيا ريو مستأجرة يقودها "ع.ر" وبرفقته زوجته وشقيقها، شاهدا المدعيتين "أندراني.ج" و"شاندرا.هـ" وهما عاملتان منزليتان من الجنسية السريلنكية فأقدموا على إجبارهما على الصعود في سيارة الكيا بعدما أوهموهما بتأمين عمل لهما، ومن ثمّ أقدموا جميعا على سلبهما هواتفهما الخلوية إضافة الى مبالغ مالية ومجوهرات كانت بحوزتهما بعد تهديدهما وإقفال باب السيارة على يد إحداهما.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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سمر يموت

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