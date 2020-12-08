تشييع نجل رئيس المحكمة الشرعية في المجلس الشيعي في حبوش أمس

شيع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمديرية العامة لأمن الدولة وأهالي بلدة حبوش أمس، نجل رئيس المحكمة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي العلامة السيد علي مكي الرقيب أول في أمن الدولة صالح علي مكي (23 عاما) الذي وافته المنية اثر اصابته بمرض عضال، بموكب رسمي وشعبي.وتلا رئيس مكتب أمن الدولة في النبطية النقيب حسين علي أحمد برقية من المديرية العامة لامن الدولة، جاء فيها: "باسم المدير العام لامن الدولة وقيادة وضباط وعناصر المديرية نتقدم بأحر التعازي من أهل الفقيد وفي ما يلي نبذة عن حياة الرقيب اول صالح علي مكي: مواليد حبوش – قضاء النبطية – محافظة النبطية، تاريخ الولادة 1-1-1999، الوضع العائلي متأهل بدون أولاد، تاريخ دخول السلك 6/4/2017، تاريخ الترقية لكل رتبة "رقيب متمرن من 6/4/2017، رقيب اعتبارا من تاريخ 16/6/2017 رقيب اول اعتبارا من تاريخ 1/1/2020، التنويهات والمكافات التي نالها طيلة مدة خدمته "تهنئة العماد قائد الجيش مرتين، تنويه العماد قائد الجيش مرة، تهنئة مدير المخابرات مرة، تهنئة قائد منطقة الجنوب مرة، تهنئة قائد قطاع جنوب الليطاني مرة، توفي بتاريخ 6/12/2020، رحم الله الفقيد والهم اهله الصبر والسلوان.بعد ذلك أم الصلاة على الجثمان مفتي صيدا الجعفري الشيخ عسيران، وأدت له عناصر من أمن الدولة التحية العسكرية ليوارى في الثرى في جبانة بلدته حبوش، ويتقبل والده التعازي في مجمع حبوش حتى مساء الأربعاء.ووضعت أكاليل ورد على الضريح باسم اللواء طوبيا وآخر باسم مدير مديرية حماية الشخصيات العميد جهاد ضاهر، وتلقى المفتي مكي اتصال تعزية من رئيس مجلس النواب نبيه بري، واخر من المسؤول الثقافي المركزي لحزب الله الشيخ اكرم بركات معزيا باسم السيد نصرالله. كما اتصل معزيا النائب هاني قبيسي ونجل الرئيس بري عبدالله بري ومحافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، فضلا عن اتصالات من خارج لبنان.