لبنان

الداخل الايراني يدخل عاملاً اضافياً على الازمة اللبناني؟

مصباح العلي

|
Lebanon 24
08-12-2020 | 13:00
A-
A+
Doc-P-773013-637430183214394577.jpg
Doc-P-773013-637430183214394577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تسيطر  المراوحة على الأداء السياسي الراهن بما لا يرتقي مع حجم الكارثة الواقعة، وما عاد التحذير من المخاطر المحدقة ينفع أمام الهوة السحيقة التي لا تجد قعرا تستقر عليه، فيما فوتت الطبقة الحاكمة كل الفرص المتاحة للإنقاذ لصالح التمسك بمكتسبات السلطة ومغانمها تاركة  المسار الانحداري يهوي إلى المجاعة والتشرد بعد شهور قليلة.

 

بقي الرهان على الخارج خيارا وحيدا أمام الواقع السياسي الغارق بالارتباك والارتكابات والخلافات على انواعها أملا بمحاولة او مبادرة إنقاذية ما، خصوصا بعدما تم إفراغ المبادرة الفرنسية من محتواها وتسويف أهدافها عبر استنزاف الوقت.

 

في هذا المضمار، يبرز دور الجوانب الإقليمية التي تساهم في إنتاج حلول او في وضع العراقيل أمام مطلق حل، لتصبح النتيجة على المشهد الحالي حيث تتخبط القوى السياسية دون أن تنجح في  تشكيل حكومة منذ آب المنصرم

.

في هذا المجال، تشير أوساط سياسية مطلعة على وجوب توافر الحد الادنى من التفاهم الإقليمي والدولي حيال الوضع اللبناني من أجل  التخفيف من حدة الاستقطاب السياسي الحاد.

 

هذا ما يساهم حكما في وضع الازمة اللبنانية على قائمة الانتظار أمام المواجهة المفتوحة عسكريا وأمنيا على إيران المعطوفة على مرحلة انتقالية  لإدارة البيت الأبيض.

 

لا يزال لبنان بمنأى عن لهيب الحرب المفتوحة التي تخوضها واشنطن لتصفية نفوذ محور إيران في سوريا والعراق حيث صولات وجولات من الاغتيالات والعنف الدموي، لكن هذا لا يبدد المخاوف من وضع لبنان في فم التنين في لحظة إقليمية حرجة.

 

في هذا الصدد، أشارت مصادر متابعة للوضع اللبناني  بقلق بالغ إلى تطورات داخلية  في عمق إيران قد ترخي بثقلها على لبنان، خصوصا بعد المعلومات المتسربة عن انتقال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى إيران عقب تدهور صحة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

مصباح العلي

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:27 | 2020-12-08
13:30 | 2020-12-08
13:25 | 2020-12-08
13:10 | 2020-12-08
12:51 | 2020-12-08
12:30 | 2020-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website