حفل استقبال في اليرزة لمناسبة عيد القوات المسلحة الكورية

اقام الملحق العسكري في السفارة الكورية الكولونيل جي هيوكيون حفل استقبال لمناسبة عيد القوات المسلحة الكورية في نادي الضباط في اليرزة، في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواءالركن محمود الاسمر، قائد منطقة جبل لبنان العسكرية العميد الركن عفيف صالح وقادة "اليونيفيل" وملحقين عسكريين.بعد النشيدين اللبناني والكوري، تحدث هيوكيون ونوه بـ"المساعدات التي تلقتها كوريا من دول عديدة خلال الحرب في القرن الماضي"، واكد "استمرار بلده بتقديم المساعدات للبنان وللدول المحتاجة"، مطالبا "بدعم الجيش اللبناني لجهود الكتيبة الكورية العاملة ضمن نطاق اليونيفيل في جنوب لبنان منذ العام 2007".