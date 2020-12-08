لبنان

وفد عشائر عرب خلده زار قائد الجيش

Lebanon 24
08-12-2020 | 10:40
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زار ذوو حسن غصن على رأس وفد من عشائر عرب خلده، قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة.

وأشار بيان صادر عن العشائر، إلى أن الوفد شكر "لقائد الجيش الدور الإيجابي الذي لعبه الجيش في وأد الفتنه عقب حادثة خلده الاليمة التي سقط نتيجتها غصن، موضحا أن "زيارته هي بمبادرة فردية من عائلة الشهيد، وهي بعيدة كل البعد عن أي اعتبارات سياسية، إيمانا منهم بأن الجيش كان ولا يزال صمام الأمان والأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية".

وطالب بـ"ضرورة إحقاق الحق وتسليم الجاني إلى العدالة"، مبديا استعداده "بعد التسليم للسير بحل شامل برعاية قائد الجيش وزعماء الجبل".
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