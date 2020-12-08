لبنان

"مصلحة الليطاني" تزيل تعدياً جديداً على الأملاك النهرية

Lebanon 24
08-12-2020 | 10:43
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أزالت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" تعدياً مستحدثا على الأملاك النهرية لنهر الليطاني عند طيرفلسية – صير الغربية، عبارة عن استراحة، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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مصلحة الليطاني

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