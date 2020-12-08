"مصلحة الليطاني" تزيل تعدياً جديداً على الأملاك النهرية

أزالت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" تعدياً مستحدثا على الأملاك النهرية لنهر الليطاني عند طيرفلسية – صير الغربية، عبارة عن استراحة، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".