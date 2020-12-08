23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"مصلحة الليطاني" تزيل تعدياً جديداً على الأملاك النهرية
Lebanon 24
08-12-2020
|
10:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أزالت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" تعدياً مستحدثا على الأملاك النهرية لنهر الليطاني عند طيرفلسية – صير الغربية، عبارة عن استراحة، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
مواضيع ذات صلة
مصلحة الليطاني: الزام شركة البان لبنان بتنظيف 6 كلم من مجرى النهر
Lebanon 24
مصلحة الليطاني: الزام شركة البان لبنان بتنظيف 6 كلم من مجرى النهر
08/12/2020 14:58:46
08/12/2020 14:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية: الوجود السوري وأزمة "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت عوامل زادت في الضغط على الاقتصاد اللبناني
Lebanon 24
وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية: الوجود السوري وأزمة "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت عوامل زادت في الضغط على الاقتصاد اللبناني
08/12/2020 14:58:46
08/12/2020 14:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخل الايراني يدخل عاملاً اضافياً على الازمة اللبناني؟
Lebanon 24
الداخل الايراني يدخل عاملاً اضافياً على الازمة اللبناني؟
08/12/2020 14:58:46
08/12/2020 14:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دياب: الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان كانت نتيجة سنوات طويلة من السياسات السيئة
Lebanon 24
دياب: الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان كانت نتيجة سنوات طويلة من السياسات السيئة
08/12/2020 14:58:46
08/12/2020 14:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مصلحة الليطاني
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء
Lebanon 24
محتجون يقتحمون عشاء تقيمه طليقة رياض سلامة.. فيديو يوثق كل شيء
22:19 | 2020-12-07
07/12/2020 10:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه مبكر.. الدولار الأميركي "الخاسر الأكبر" في 2021
Lebanon 24
تنبيه مبكر.. الدولار الأميركي "الخاسر الأكبر" في 2021
17:10 | 2020-12-07
07/12/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع الاحتجاجات.. إليكم سعر الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
على وقع الاحتجاجات.. إليكم سعر الدولار في السوق السوداء
22:26 | 2020-12-07
07/12/2020 10:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته
09:05 | 2020-12-08
08/12/2020 09:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية مسلسل "الهيبة" مفتوحة.. ومصير نمر السعيد بدأ يتكشّف
Lebanon 24
نهاية مسلسل "الهيبة" مفتوحة.. ومصير نمر السعيد بدأ يتكشّف
15:00 | 2020-12-07
07/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:27 | 2020-12-08
وصول دفعة إضافية من لقاح الإنفلونزا الموسمي.. اليكم التفاصيل
13:30 | 2020-12-08
"شبح" الاغتيالات عاد... ثمّة "داعٍ" للهلع؟!
13:25 | 2020-12-08
اللواء عثمان يردّ على الصحافي رضوان مرتضى: ليقابل رئيس شعبة العديد.. وليعتذر بعدها!
13:10 | 2020-12-08
إتحاد بلديات صيدا الزهراني: إجراء فحوص مجانية لفحص المناعة الخميس
13:00 | 2020-12-08
الداخل الايراني يدخل عاملاً اضافياً على الازمة اللبناني؟
12:51 | 2020-12-08
دياب: الدواء والطحين خط أحمر بالنسبة إلينا
فيديو
بكرسي متحرّك.. ثعلب مشلول يستعيد قدرته على المشي! (فيديو)
Lebanon 24
بكرسي متحرّك.. ثعلب مشلول يستعيد قدرته على المشي! (فيديو)
21:00 | 2020-12-07
08/12/2020 14:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يتفوّق على "سامبدوريا" ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2020-12-07
08/12/2020 14:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي بالمنامة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مشادة حادة بين تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي بالمنامة.. شاهدوا الفيديو
11:48 | 2020-12-07
08/12/2020 14:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact