لبنان

كمين ومداهمة في برج حمود والبوشرية أسفرا عن توقيف نشال نفّذ أكثر من 30 عملية سرقة

Lebanon 24
08-12-2020 | 11:00
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صدر عـن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ـ شعبــة العلاقــات العامــة البلاغ التالـي: في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة والنشل، ونتيجة الجهود الاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة في هذه الشعبة توصلت الى معرفة هوية أحد الناشطين في تنفيذ تلك العمليات، ويدعى:

 

    ك. ع. (مواليد عام 1982، لبناني)

 

بتاريخ 3-12-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت شعبة المعلومات كمينا محكما في محلة برج حمود نتج عنه توقيفه، وبتفتيشه ضبط بحوزته /3/ هواتف خليوية مسروقة والدراجة الالية التي يستخدمها في عمليات النشل والسرقة.

 

 بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من /30/ عملية نشل وسرقة على متن دراجته، وبتعاطيه مادة الهيرويين، وبانه يقوم بشرائها من مروجة وتدعى:

 

    س. ر. (مواليد عام 1987، لبنانية)

 

بتاريخ 4-12-2020، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفها في محلة البوشرية وضبطت بحوزتها كمية من مادة الهيرويين، /20/ حبة من نوعي "ريفوتريل وسوبيكسون"، مبلغًا ماليًّا وقدره /2,200,000/ ل.ل.

 

بالتحقيق معها، اعترفت بقيامها بترويج المخدرات لعدد من الزبائن.

 

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.

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