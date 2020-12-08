لبنان

الطقس غائم مع امطار خفيفة.. وثلوج على 2000 متر

Lebanon 24
08-12-2020 | 11:35
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الساحل، بينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال، تتساقط امطار محلية خفيفة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء الى قليل الغيوم.
وجاء في النشرة الاتي:

طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء يستقر تدريجيا ظهر غد الاربعاء.
المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل. فيما معدل المتساقطات لهذا الشهر هو 164 ملم في بيروت.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح وتصل سرعتها أحيانا الى حدود ال 60 كلم/س، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتكون الضباب على المرتفعات.
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال، تتساقط امطار محلية خفيفة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء الى قليل الغيوم.
الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة.

- الحرارة على الساحل من 10 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 15 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب ال 60 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب وفترة بعد الظهر بسبب غزارة الامطار.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,29
- ساعة غروب الشمس: 16,29
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