عون: لتفعيل العمل القضائي وعدم التأثر بحملات تستهدف قضاة

عرض رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع القضائية وعمل المحاكم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأعضاء المجلس: مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، القاضي روكس رزق، القاضي هيلانة اسكندر، القاضي ماهر شعيتو، القاضي اليان صابر، والقاضي سهير الحركة.وشدد الرئيس عون خلال اللقاء، على "ضرورة تفعيل العمل القضائي والاسراع في النظر في القضايا العالقة امام المحاكم"، داعيا "الجسم القضائي الى عدم التأثر بالحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف بعض القضاة، مع التشديد خصوصا على عدم حصول تجاوزات في اثناء ممارستهم لعملهم وخصوصا أن دور القضاء أساسي في مكافحة الفساد وملاحقة المرتكبين بالاضافة الى كونه الملاذ الأخير للمواطنين، بحثا عن العدالة واحقاقا للحق وحفظا للحقوق".واعتبر أن "الاتهامات التي توجه الى المسؤولين لا يجوز أن تبقى من دون متابعة والاستماع الى مطلقي هذه الاتهامات على سبيل الشهادة على الأقل لاثبات البينات والأدلة التي في حوزتهم".مشلبواستقبل عون رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعرض معه عمل المجلس وعددا من الشؤون القانونية والدستورية، بالاضافة الى الوضع القضائي العام.