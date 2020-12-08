المركز العالي للرياضة العسكرية يشارك بنشاطات حركة لبنان الشباب

شارك المركز العالي للرياضة العسكرية في النشاطات الرياضية التي نظمتها حركة لبنان الشباب بالتعاون مع بلديات عين الجديدة، بحمدون، بطلون، المنصورية، عاليه، رمحالا، رشميا وشرتون لمناسبة عيد الاستقلال للعام الجاري.