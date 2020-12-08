لبنان

المركز العالي للرياضة العسكرية يشارك بنشاطات حركة لبنان الشباب

Lebanon 24
08-12-2020 | 11:53
A-
A+
Doc-P-773052-637430253151844655.jpg
Doc-P-773052-637430253151844655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك المركز العالي للرياضة العسكرية في النشاطات الرياضية التي نظمتها حركة لبنان الشباب بالتعاون مع بلديات عين الجديدة، بحمدون، بطلون، المنصورية، عاليه، رمحالا، رشميا وشرتون لمناسبة عيد الاستقلال للعام الجاري. 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش: الجانب اللبناني اكد خلال الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة التزامه بالقرارات الأممية
lebanon 24
08/12/2020 14:59:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني ليس لديه اي معلومات عن انفجار في خراج بلدة جباع ولا يقوم بمناورات عسكرية
lebanon 24
08/12/2020 14:59:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تردّد شخصية سياسية في مجالسها أنّ هناك انزعاجاً أميركياً من تغيير مدير المخابرات في الجيش اللبناني (نداء الوطن)
lebanon 24
08/12/2020 14:59:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش التقى ديروشر: آمل استمرار عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود بما يحفظ حقوق لبنان البحرية
lebanon 24
08/12/2020 14:59:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:27 | 2020-12-08
13:30 | 2020-12-08
13:25 | 2020-12-08
13:10 | 2020-12-08
13:00 | 2020-12-08
12:51 | 2020-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website