لبنان

"شبح" الاغتيالات عاد... ثمّة "داعٍ" للهلع؟!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-12-2020 | 13:30
A-
A+
Doc-P-773056-637430260816541637.jpg
Doc-P-773056-637430260816541637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في جلسته الأخيرة التي أثارت الجدل على غير صعيد، لم يتبنّ المجلس الأعلى للدفاع مقولة "لا داعي للهلع" الرائجة لبنانيّاً، بل على العكس من ذلك، ومن خلال التحذير من "عمليات أمنية وتوتّرات"، أوصل رسالة واضحة للبنانيّين مفادها أنّ هناك "داعياً" للهلع وأكثر.

 

ما لم يصدر في البيان المكتوب للمجلس، جاء على شكل "تسريباتٍ" لم تتوقف منذ انتهاء الجلسة، أجمعت على "خطورة" ما تمّ نقاشه خلال الجلسة، من مخطّطاتٍ "فتنويّة" تُحاك للبنان، وبينها "عمليات اغتيال" تستهدف سياسيّين من الصفّ الأول، ومن مختلف الأطراف، في "محاكاةٍ" لسيناريو سبق أن خبره اللبنانيّون بشكلٍ أو بآخر.

 

وإذا كانت التسريبات أكّدت "تقاطع" المعلومات حول هذه المخطّطات بين أكثر من جهاز أمني، رغم عدم الكشف عن "مصادر" مثل هذه المعلومات، فإنّ هناك من يذهب أبعد من ذلك، بالقول إنّ "تحذيراتٍ" وصلت إلى عددٍ من السياسيّين المهدَّدين منذ فترة، وأنّ عدداً من هؤلاء يلازمون منازلهم، ويكادون لا يغادرونها لأيّ سببٍ كان.

 

الخطر قائم!

 

في المبدأ، ثمّة "تقاطع" بين مجموعة من المصادر المتابعة على أنّ "الخطر" الذي أثاره المجلس الأعلى للدفاع ليس من نسج الخيال، وأنّه قائم فعلاً، بل "سابق" لاجتماع الأسبوع الماضي، وقد انتشرت الكثير من "الروايات" حوله في الآونة الأخيرة، وتحديداً منذ الكشف عن خلية كفتون، وما تبعها من خطواتٍ تندرج في إطار "الأمن الاستباقي".

 

لكن، بعيداً عن جوّ "الرعب" الذي أثاره المجلس، ثمّة من يشير إلى أنّ هذا الخطر ليس طارئاً ولا استثنائياً، وإن كان "الحذر" منه "واجباً" اليوم، بالنظر إلى الواقع السياسيّ والاقتصاديّ الكارثيّ، والمُهدَّد بالتفاقم أكثر، خصوصاً أنّ كلّ المُطّلعين على الأجواء الأمنية يدركون أنّ المخاطر تتضاعف دوماً في مراحل عدم الاستقرار، كالتي يشهدها لبنان حالياً، وسبق أن عاشها في أعقاب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري مثلاً.

 

وإذا كانت "الوحدة الوطنية" هي السبيل الأنجع لمواجهة التهديدات الأمنيّة، على اختلافها وتنوّعها، في كلّ المحطّات والاستحقاقات، فإنّ غياب الحدّ الأدنى من مقوّماتها الأساسيّة اليوم "يفاقم" الوضع، كما يؤكّد العارفون، ممّن يشيرون إلى أنّ عدم وجود حكومةٍ أصيلة، وانعدام الجهود الجدّية لتجاوز عقبات التأليف، بعيداً عن بعض الخطوات الشكليّة، لأمرٌ "يبشّر" باقتراب "الكوارث" أكثر فأكثر من كلّ اللبنانيّين.

 

"وراء الأكمة ما وراءها"!

 

لكن، في موازاة مثل هذه التأكيدات والتحذيرات، والتي تكاد تصل إلى حدّ "قرع طبول الحرب"، بشكلٍ أو بآخر، ولا سيما في ظلّ وجود من يروّج إلى أنّ المرحلة "المجنونة" الفاصلة عن رحيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لا تحمد عقباها، ثمّة من يسأل، هل إنّ ما يُحكى عن اغتيالات وتوتّرات نابعٌ من خوفٍ حقيقيّ مشروع، أم أنّ وراء الأكمة ما وراءها؟!

 

فبعيداً عن تبنّي "نظرية المؤامرة" التي يحلو للبعض "إسقاطها" على كلّ ما يجري، من دون حدٍّ أدنى من المنطق والواقعيّة، هناك من يرى في "الترهيب" الصريح والعلنيّ الذي انبثق عن الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع، مصدر "ريبة" أكثر من مشروعة، وكأنّ هناك من أراد "تبرير" انعقاد المجلس مثلاً، أو إيجاد "مَخرَجٍ" لقراراته التي يرى كثيرون أنّها خرجت عن صلب اختصاصه بشكلٍ أو بآخر.

 

ولأنّ "الهواجس الأمنية" قد تكون "الطبق" الأمثل لتبرير "استثنائية" المرحلة، التي تتطلب مقاربات "استثنائية" كالتي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع، يرى كثيرون أنّ الحديث عن هذه التهديدات بالشكل الذي تمّ، يخفي وراءه نوايا غير بريئة، علماً أنّ خبراء أمنيّين يؤكّدون أنّ مثل هذه الأمور، ولو صحّت، لا ينبغي أن تُعالَج في العَلَن، خصوصاً إذا ما ثبُت أنّ المعنيّين تبلّغوا بالأمر، وتلقّوا النصائح اللازمة بأخذ الحيطة والحذر.

 

في لبنان، "تلازمٌ" شبه ثابت بين الأمن والسياسة، تكرّس على مرّ العصور، حيث كان لكلّ اهتزازٍ أمني، أياً كان مصدره أو شكله أو نوعه، دلالاته ووظائفه السياسيّة، وظائف قد لا يكون "معقَّداً" استنباطها في ظلّ الواقع الدقيق الراهن، الذي قد يكون "الأصعب" في تاريخ لبنان الحديث، ولو أنّ "الحذر واجب" في كلّ الأوقات!   

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:27 | 2020-12-08
13:25 | 2020-12-08
13:10 | 2020-12-08
13:00 | 2020-12-08
12:51 | 2020-12-08
12:30 | 2020-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website