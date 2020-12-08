إصابات جديدة بـ"كورونا" في قضاء زغرتا.. كم بلغت؟!

أعلنت خلية متابعة أزمة "كورونا" في قضاء زغرتا في بيان، تسجيل 23 حالة ايجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل:زغرتا: 3.كفردلاقوس: 4.مجدليا: 4.كفرفو: 4.رشعين: 3.حرف ارده: 1.قره باش: 1.كفرزينا: 1.اصنون: 1.بسبعل: 1.وشددت الخلية على المصابين والمخالطين لهم، "وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".وجددت تأكيدها على "تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظاً على السلامة العامة".