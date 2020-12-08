إتحاد بلديات صيدا الزهراني: إجراء فحوص مجانية لفحص المناعة الخميس

اعلنت لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا الزهراني، في بيان، "إجراء فحوصات دم مجانية لفحص المناعة (إختبار الأجسام المضادة Micronutrilization) بهدف دراسة وجود الاجسام المضاده لفيروس "كورونا" المستجد بالتعاون مع جمعية "هيومن لينك" ووزارة الصحة العامة والجامعه اللبنانيه الأميركية، وذلك يوم الخميس المقبل، في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا (الملعب البلدي) من الثامنة والنصف صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر".