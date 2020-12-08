لبنان

وصول دفعة إضافية من لقاح الإنفلونزا الموسمي.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-12-2020 | 14:27
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن وصول ثلاثمائة ألف (300000) لقاح إضافي من لقاح الإنفلونزا الموسمي INFLUVAC-TETRA، بهدف تغطية الطلب الإضافي على هذا اللقاح تزامنا مع جائحة كورونا، لا سيما للفئات المستهدفة وفقا لمذكرة وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن 149/1.

وسيتم توزيع هذه الكمية التي وصلت عبر المستورد MERSACO بسعر ستة وعشرين ألفًا ومائتين وثلاثين ليرة لبنانية (26230 ليرة لبنانية) للقاح كالتالي:

- مائتا ألف (200000) لقاح على الصيدليات والجهات الضامنة والمؤسسات الصحية الأمنية والعسكرية.

- مئة ألف لقاح (100000) على الأطباء الإختصاصيين بالتنسيق مع نقيبي أطباء بيروت والشمال.
 
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