وصول دفعة إضافية من لقاح الإنفلونزا الموسمي.. اليكم التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العامة عن وصول ثلاثمائة ألف (300000) لقاح إضافي من لقاح الإنفلونزا الموسمي INFLUVAC-TETRA، بهدف تغطية الطلب الإضافي على هذا اللقاح تزامنا مع جائحة كورونا، لا سيما للفئات المستهدفة وفقا لمذكرة وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن 149/1.وسيتم توزيع هذه الكمية التي وصلت عبر المستورد MERSACO بسعر ستة وعشرين ألفًا ومائتين وثلاثين ليرة لبنانية (26230 ليرة لبنانية) للقاح كالتالي:- مائتا ألف (200000) لقاح على الصيدليات والجهات الضامنة والمؤسسات الصحية الأمنية والعسكرية.- مئة ألف لقاح (100000) على الأطباء الإختصاصيين بالتنسيق مع نقيبي أطباء بيروت والشمال.