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لبنان
الحاج حسن: لاستكمال ملف التدقيق الجنائي والوفاء للمقاومة مع ترشيد الدعم وليس رفعه
Lebanon 24
08-12-2020
|
15:13
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أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن في برنامج "رح نبقى سوا" على قناة الـOTV، أن "كتلة "الوفاء للمقاومة" تؤيد ترشيد الدعم وليس رفعه لأن خيار رفع الدعم يعتبر مأساة للشعب اللبناني، لا سيما الطبقات الفقرة ومحدودة الدخل".
واوضح أن "الدعم، هو ان الدولة والتجار يقومون بشراء السلع من الخارج بالدولار الاميركي، والدولة تقوم ببيع هذه السلع على اساس سعر آخر، وهذا يعني ان الدولة تدفع بالدولار لدعم السلع مما يساهم في نقص الاموال الموجودة في المصرف المركزي، وهنا يتجسد اساس المأزق الذي نعاني منه"، مشيرا الى ان "هناك اخطاء ارتكبت خلال الاعوام الثلاثين الماضية"، مشددا على انه "لا بد من ان يحاسب احد عن اخطاء الماضي وليس فقط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، انما عدد كبير من الطبقة السياسية".
واعتبر انه "من واجب رئيس حكومة تصرف الاعمال حسان دياب والوزراء، ان يقوموا بتصريف الاعمال الى حين تشكيل الحكومة المقبلة، وللاسف اصبح لبنان بحاجة الى كل المساعدات من الجميع لان الوضع الاقتصادي صعب جدا"، مؤكدا "ضرورة استكمال ملف التدقيق الجنائي المالي لدوره في كشف أمور كثيرة، بينها الانهيار المالي والفجوة المالية طيلة السنوات الماضية".
وعن "مؤسسة القرض الحسن"، اكد انها "مؤسسة مرخصة من قبل الدولة وهي المؤسسة المصرفية الوحيدة التي تعاملت بمصداقية وشرف مع الشعب اللبناني وحافظت على ودائع الناس بالدولار في ظل الازمة السياسية الراهنة".
وعما قدمه "حزب الله" ل"التيار الوطني الحر" والنائب جبران باسيل، قال الحاج حسن: "إن محبة سماحة السيد حسن نصر الله وقيادة الحزب لباسيل تعبر عن تقدير كبير"، مشيرا الى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيكمل ولايته حتى النهاية".
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