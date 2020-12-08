اللواء ابراهيم التقى القائد الجديد لقوات فض الإشتباك في الجولان المحتل

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه ظهر اليوم، القائد الجديد لقوات فض الإشتباك في الجولان المحتل UNDOF الجنرال إشوار هامال، في زيارة تعارف وشرح لمهام هذه القوات، كما جرى عرض لسبل التنسيق بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة.