اصابة موظف في تعاونية موظفي الدولة - البقاع... وهذه هي الإجراءات المتخذة

أصدرت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة بيانا جاء فيه انه، "نظرا لاصابة احد الموظفين في تعاونية موظفي الدولة - فرع البقاع - بفيروس كوفيد 19 وحرصا على سلامة الموظفين والوافدين، يقفل الفرع المذكور ومكتب البقاع الغربي - راشيا لمدة ثلاثة ايام ابتداء من صباح الاربعاء في 9/12/2020 لغاية يوم الجمعة في 11/12/2020 على ان تعاود عملها صباح يوم الاثنين في 14/12/2020 وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة واجراء الفحوصات الضرورية لموظفيها".