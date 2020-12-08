لبنان

اصابة موظف في تعاونية موظفي الدولة - البقاع... وهذه هي الإجراءات المتخذة

Lebanon 24
08-12-2020 | 16:06
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أصدرت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة بيانا جاء فيه انه، "نظرا لاصابة احد الموظفين في تعاونية موظفي الدولة - فرع البقاع - بفيروس كوفيد 19 وحرصا على سلامة الموظفين والوافدين، يقفل الفرع المذكور ومكتب البقاع الغربي - راشيا لمدة ثلاثة ايام ابتداء من صباح الاربعاء في 9/12/2020 لغاية يوم الجمعة في 11/12/2020 على ان تعاود عملها صباح يوم الاثنين في 14/12/2020 وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة واجراء الفحوصات الضرورية لموظفيها".
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