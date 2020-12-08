لبنان

المشرفية بحث وممثلين ديبلوماسيين ومنظمات دولية في ترشيد الدعم والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

Lebanon 24
08-12-2020 | 16:12
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عقد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفية اجتماعا موسعا ضم: وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تص2ريف الاعمال راوول نعمة وممثلين ديبلوماسيين وخبراء من الاتحاد الاوروبي، المانيا، بريطانيا والبنك الدولي، لمناقشة أفكار وزارة الشؤون الإجتماعية لمرحلة ترشيد الدعم، في حضور خبراء من منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية.

كذلك بحث المشرفية في اجتماع مع ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو ومنظمة العمل الدولية وممثلين عن المجتمع المدني "لاعادة تفعيل العمل على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بعد أن جمد العمل بها نتيجة انفجار مرفأ بيروت واستقالة الحكومة".

وشكر المشرفية اليونيسف على دعم مشروع الاسر الاكثر فقرا بمبلغ 16 مليار ليرة لبنانية لتوزع على ال 15 ألف عائلة التي تستفيد حاليا من البرنامج.

من جهة ثانية، بحث المشرفية مع نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف في مستجدات وباء كورونا والنتائج السلبية الناتجة عن عدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية وقرارات وزارتي الصحة والداخلية.
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