اتحاد نقابات السائقين يهدد: لاصدار كوبونات محروقات للسيارات العمومية بسعر مدعوم وإلا...

أعلن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان ببيان، أنه "بعد حضور المجلس التنفيذي تم التداول ومناقشة مواضيع عدة بما يتعلق بمشاكل النقل، وبعد عرض موقف الاتحاد العمالي العام برفضه رفع الدعم وبناء للمعطيات التي تشير الى ان الحكومة مع مصرف لبنان تسير بخطى متسارعة لرفع سعر صفيحة البنزين، يرفع الاتحاد العام الصوت عاليا رفضا لهذا القرار مطالبا السلطات المسؤولة بإصدار كوبونات محروقات للسيارات العمومية بسعر مدعوم وليس اعطاء بدلات لان العمل بالبدلات ستحكمه الاستنسابية بالتعاطي، وإلا اضطررنا للنزول الى الشارع وعدم التراخي بل إقفال كل الطرق لان لقمة العيش مرة ولن نتهاون بعد اليوم باللعب بها".

وأشار الاتحاد الى أنه "أبقى جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات وتنفيذ عرض القسائم الذي ستصدره".