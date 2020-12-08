رئيس تجمع الصناعيين بقاعا: تجربة كهرباء زحلة دليل على إنتاجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رأى رئيس "تجمع الصناعيين في البقاع" نقولا ابو فيصل في بيان، أن "حتمية تجديد العقد التشغيلي بين شركة كهرباء زحلة ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، سواء بالاتفاق او بالاكراه عبر الضغط في الشارع، هو حق لاهالي زحلة والقضاء"، مؤكدا أن "نجاح تجربة الكهرباء 24/24 في زحلة، هو أكبر دليل على إنتاجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يستحق زحلنة تجربة الكهرباء".

