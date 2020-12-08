غرفة كوارث عكار: 53 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليومي، "تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وحالة وفاة واحدة و53 حالة شفاء. وازاء هذه المستجدات بات العدد التراكمي للمصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي حتى اليوم 3138 مصابا، و577 حالة ايجابية لا تزال قيد المعالجة. اما حالات الشفاء المسجلة حتى الان فهي 2503 حالات. وبلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة 678 حالة، وارتفعت حالات الوفاة الى 58 حالة".