قائد الجيش استقبل رئيس بعثة UNDOF وبحثا في الأوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس البعثة وقائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) General Ishwar HAMAL، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.