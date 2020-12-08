تفجير وقذائف.. لا تقتربوا من هذا المكان ابتداءً من الغد

صدر عن المديـرية العامـة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة ما يلـــي:تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه اعتباراً من الساعة 9.00 من تاريخ 9-12-2020 ولحين الانتهاء، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات في وحدة الشرطة القضائية بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل ميفدون، حيث من المتوقع أن يُسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعدّدة.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظاً على سلامتهم.