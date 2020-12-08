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لبنان
شاروق بحري كبير قبالة الرميلة (صورة)
Lebanon 24
08-12-2020
|
17:00
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ظهر شاروق بحري هوائي كبير قبالة الرميلة عند مدخل صيدا الشمالي، حيث وصل الى الشاطئ في ظاهرة تنبئ بقدوم عاصفة. فيما وقف المواطنون على جوانب الطرق لمشاهدة الظاهرة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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