شاروق بحري كبير قبالة الرميلة (صورة)

ظهر شاروق بحري هوائي كبير قبالة الرميلة عند مدخل صيدا الشمالي، حيث وصل الى الشاطئ في ظاهرة تنبئ بقدوم عاصفة. فيما وقف المواطنون على جوانب الطرق لمشاهدة الظاهرة.