قرار باقفال محتسبية وقلم نفوس البقاع الغربي

اصدر قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، "بناء لمقتضيات المصلحة العامة وسلامة المواطنين"، قرارا قضى باقفال محتسبية وقلم نفوس البقاع الغربي من تاريخه ولغاية صباح نهار الاثنين الواقع فيه 14/12/2020، على ان يتولى قسم الصحة في البقاع الغربي متابعة اوضاع موظفين اثنين، تبين انهما قد اصيبا بفيروس كورونا.

ودعا الى اجراء الفحوصات اللازمة لهما، في حين يلتزم موظفو المحتسبية وقلم النفوس الحجر المنزلي طيلة فترة الاقفال حتى صدور نتائج الفحوصات، وذلك بناء على توجيهات محافظ البقاع كمال ابو جودة ومقتضيات المصلحة العامة وسلامة المواطنين.