لبنان

قطع السير على المسلك الغربي لنفق سليم سلام مساء اليوم لهذا السبب

Lebanon 24
08-12-2020 | 17:16
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ستقوم الشركة المتعهدة بأعمال صيانة وتنظيف وغسيل الجدران داخل نفق سليم سلام على المسلك الغربي المتجه من وسط بيروت باتجاه المدينة الرياضية، اعتبارا من الساعة 22.00 من تاريخ اليوم 8/12/2020 حتى الساعة 5.00 من تاريخ الغد 9/12/2020.

علما أن هذه الأعمال ستؤدي إلى قطع السير على المسلك المذكور وتحويله إلى الطرقات الفرعية المجاورة. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".
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