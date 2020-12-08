عثمان عرض مع جيرار تعزيز التنسيق مع مفوضية اللاجئين

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، ممثلة المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة في لبنان ميراي جيرار، يرافقها مسؤول الارتباط لدى المفوضية دومينيك طعمة، في زيارة جرى خلالها البحث في سبل تعزيز التنسيق القائم بين قوى الأمن والمفوضية.



