تعميمٌ من مجلس الوزراء إلى الإدارات والمؤسسات العامة

وهذا نص التعميم:

وجّهت رئاسة مجلس الوزراء, تعميماً الى كل "الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وأشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول طالبةً منهم تطبيق الاجراءات والأصول التي نصّت عليها القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن ولا سيما الآلية التي تضمّنها التعميمين رقم 2019/35 ورقم 79/1".